В Нигерии радикалы казнили 20 девушек по обвинению в колдовстве

В Нигерии террористы убили девушек за то, что те якобы занимались колдовством.

В Нигерии на северо-востоке страны террористы группировки "Боко харам" казнили более 20 женщин.

Их обвинили в том, что они занимались колдовством. Об этом сообщило информационное агентство Магриб Араб Пресс.

"Террористы из группировки убили на северо-востоке Нигерии более 20 женщин, которых подозревали в колдовстве", - заявил источник.

При этом отметим, что это уже далеко не первый случай похищения девушек террористами данной группировки.