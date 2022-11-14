В Нигерии радикалы казнили 20 девушек по обвинению в колдовстве
2022-11-14 18:32
В Нигерии террористы убили девушек за то, что те якобы занимались колдовством.
В Нигерии на северо-востоке страны террористы группировки "Боко харам" казнили более 20 женщин.
Их обвинили в том, что они занимались колдовством. Об этом сообщило информационное агентство Магриб Араб Пресс.
"Террористы из группировки убили на северо-востоке Нигерии более 20 женщин, которых подозревали в колдовстве", - заявил источник.
При этом отметим, что это уже далеко не первый случай похищения девушек террористами данной группировки.
Опубликовано: Николай Скира
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