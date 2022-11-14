Песков: В Анкаре состоялась встреча Нарышкина с главой ЦРУ
2022-11-14 18:38
В столице Турции встретились главы разведок Российской Федерации и Соединенных Штатов.
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Анкаре прошла встреча представителей России и Соединенных Штатов. Инициатором стал Вашингтон.
"Песков подтвердил нашему агентству, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры. По его словам, переговоры в Анкаре состоялись по инициативе США", - пишет ТАСС.
Как уверяет информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, американская сторона предупредила РФ о последствиях использования ядерного оружия.
Также отмечается, что обсуждался вопрос обмена заключенными между странами.
Опубликовано: Николай Скира
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Президент Путин подписал указ о службе иностранцев в армии России
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Лукашенко упразднил департамент ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в Беларуси
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20