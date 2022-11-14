Песков: В Анкаре состоялась встреча Нарышкина с главой ЦРУ

В столице Турции встретились главы разведок Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Анкаре прошла встреча представителей России и Соединенных Штатов. Инициатором стал Вашингтон.

"Песков подтвердил нашему агентству, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры. По его словам, переговоры в Анкаре состоялись по инициативе США", - пишет ТАСС.

Как уверяет информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, американская сторона предупредила РФ о последствиях использования ядерного оружия.

Также отмечается, что обсуждался вопрос обмена заключенными между странами.