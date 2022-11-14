В Госдепе заявили, что визит Блинкена в Китай предварительно запланирован на начало следующего года

Соединенные Штаты будут работать со своими китайскими коллегами, чтобы спланировать визит госсекретаря США Энтони Блинкена.

Предварительно визит главы внешнеполитического ведомства США запланирован на начало следующего года, заявил в понедельник высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

После своей первой личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Джо Байден заявил, что Блинкен отправится в Китай для продолжения переговоров.



