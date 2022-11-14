В Госдепе заявили, что визит Блинкена в Китай предварительно запланирован на начало следующего года
2022-11-14 18:39
Соединенные Штаты будут работать со своими китайскими коллегами, чтобы спланировать визит госсекретаря США Энтони Блинкена.
Предварительно визит главы внешнеполитического ведомства США запланирован на начало следующего года, заявил в понедельник высокопоставленный чиновник Госдепартамента.
После своей первой личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Джо Байден заявил, что Блинкен отправится в Китай для продолжения переговоров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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