WP: Зеленский назвал цену за победу в Херсоне «слишком высокой» для Киева
2022-11-14 18:45
Владимир Зеленский утверждает, что переход Херсона под контроль ВСУ дорого обошёлся украинским военным.
14 ноября американская газета The Washington Post взяла интервью у Владимира Зеленского, который публично заявил, что победа украинских военных в Херсоне имела "слишком высокую цену" для Киева. По словам Зеленского, армия Украины потеряла много солдат ранеными и убитыми прежде, чем российские войска вышли из Херсона.
Примечательно, что ранее в тот же день Владимир Зеленский лично прибыл в Херсон для участия в поднятии украинского флага, о чём сообщили журналисты Reuters.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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