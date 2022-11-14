Владимир Зеленский утверждает, что переход Херсона под контроль ВСУ дорого обошёлся украинским военным.

14 ноября американская газета The Washington Post взяла интервью у Владимира Зеленского, который публично заявил, что победа украинских военных в Херсоне имела "слишком высокую цену" для Киева. По словам Зеленского, армия Украины потеряла много солдат ранеными и убитыми прежде, чем российские войска вышли из Херсона.

Примечательно, что ранее в тот же день Владимир Зеленский лично прибыл в Херсон для участия в поднятии украинского флага, о чём сообщили журналисты Reuters.