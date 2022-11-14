Санкционный список США дополнили 14 фамилий, 28 предприятий и 8 российских самолетов
2022-11-14 18:46
Соединенные Штаты в понедельник ввели очередной пакет санкций, связанных с Россией, сообщает Минфин США.
Санкции были введены в отношении 14 человек, 28 организаций и восьми самолетов, говорится в уведомлении.
Ранее МИД России сообщил о введении санкций в отношении Канады. В списко дополнительно попали 80 фамилий среди которых внук Степана Бандеры, а также актер Джим Керри.
Опубликовано: Тарас Медведев
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