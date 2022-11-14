Россия внесла Джима Керри, внука Бандеры и 100 граждан Канады в чёрный список

МИД России сообщил о внесении канадского актёра Джима Керри в чёрный список.

Вечером 14 ноября пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила о том, что актёр из Канады Джим Керри официально включён Москвой в чёрный список и больше не может приезжать на территорию России. Ранее Керри неоднократно критиковал российскую спецоперацию и высказывался в поддержку Украины. Также в чёрный список попал внук Степана Бандеры и ещё 100 канадских граждан.

Накануне МИД России обнародовал новость о расширении чёрного списка, внеся в него 200 американских граждан включая двух братьей и сестру Джо Байдена.