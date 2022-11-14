Россия внесла Джима Керри, внука Бандеры и 100 граждан Канады в чёрный список
2022-11-14 19:21
МИД России сообщил о внесении канадского актёра Джима Керри в чёрный список.
Вечером 14 ноября пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила о том, что актёр из Канады Джим Керри официально включён Москвой в чёрный список и больше не может приезжать на территорию России. Ранее Керри неоднократно критиковал российскую спецоперацию и высказывался в поддержку Украины. Также в чёрный список попал внук Степана Бандеры и ещё 100 канадских граждан.
Накануне МИД России обнародовал новость о расширении чёрного списка, внеся в него 200 американских граждан включая двух братьей и сестру Джо Байдена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Президент Путин подписал указ о службе иностранцев в армии России
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Лукашенко упразднил департамент ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в Беларуси
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20