Зеленский: Захват Херсона стоил Украине огромных потерь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подробностях взятия города Херсон.

Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в оставленный войсками РФ Херсон.

Во время визита президента под гимн Украины под поднят национальный флаг, а сам Владимир Зеленский выступил с речью.

Зеленский заявил, что взятие Херсона стоило стране огромного числа раненых и погибших защитников страны.

"За установление контроля над городом Киев заплатил большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых", - заявил Зеленский.