Зеленский: Захват Херсона стоил Украине огромных потерь
2022-11-14 19:34
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подробностях взятия города Херсон.
Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в оставленный войсками РФ Херсон.
Во время визита президента под гимн Украины под поднят национальный флаг, а сам Владимир Зеленский выступил с речью.
Зеленский заявил, что взятие Херсона стоило стране огромного числа раненых и погибших защитников страны.
"За установление контроля над городом Киев заплатил большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых", - заявил Зеленский.
Опубликовано: Николай Скира
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