Сирийская группировка SDF, возглавляемая курдами, отвергает обвинения Турции в причастности к теракту в Стамбуле
2022-11-14 19:49
Командующий возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди в понедельник опроверг утверждения Турции о причастности SDF к взрыву бомбы в Стамбуле в воскресенье.
Турция обвинила сирийское курдское ополчение YPG, костяк поддерживаемых США SDF, в ответственности за взрыв, в результате которого шесть человек погибли и десятки получили ранения.
Ранее Рабочая партия Курдистана также отвергла подозрения в причастности к взрыву в Стамбуле.
Опубликовано: Тарас Медведев
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