Сирийская группировка SDF, возглавляемая курдами, отвергает обвинения Турции в причастности к теракту в Стамбуле

Командующий возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди в понедельник опроверг утверждения Турции о причастности SDF к взрыву бомбы в Стамбуле в воскресенье.

Турция обвинила сирийское курдское ополчение YPG, костяк поддерживаемых США SDF, в ответственности за взрыв, в результате которого шесть человек погибли и десятки получили ранения.

Ранее Рабочая партия Курдистана также отвергла подозрения в причастности к взрыву в Стамбуле.