Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ в боях за Херсон

Владимир Зеленский рассказал о потерях украинских войск при захвате Херсона.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Вооруженные силы страны понесли огромные потери при наступлении на Херсонском направлении.

По словам главы государства, потери в раненых и убитых были очень большими.

"За установление контроля над городом Киев заплатил большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых", - заявил Зеленский

Напомним, что Владимир Зеленский сегодня, 14 ноября, был в Херсоне, откуда недавно ушли российские войска.