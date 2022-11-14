Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ в боях за Херсон
2022-11-14 19:58
Владимир Зеленский рассказал о потерях украинских войск при захвате Херсона.
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Вооруженные силы страны понесли огромные потери при наступлении на Херсонском направлении.
По словам главы государства, потери в раненых и убитых были очень большими.
"За установление контроля над городом Киев заплатил большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых", - заявил Зеленский
Напомним, что Владимир Зеленский сегодня, 14 ноября, был в Херсоне, откуда недавно ушли российские войска.
Опубликовано: Николай Скира
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