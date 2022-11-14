Джо Байден и Си Цзиньпин высказались об опасности ядерного конфликта
2022-11-14 20:04
Президент США и лидер Китая призвали не допустить применение ядерного оружия в Украине
Глава Белого дома Джо Байден и председатель КП КНР Си Цзиньпин высказались об опасности ядерного конфликта, подчеркнув, что в такой войне не будет победителей, следует из публикации размещенной на сайте администрации президента США.
"Лидеры США и Китая подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна начинаться, так как победить в ней невозможно", - говорится в сообщении.
Си Цзиньпин выразил мнение о том, что конфронтации между крупными державами быть не должно.
Опубликовано: Максим Алексеев
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