Джо Байден и Си Цзиньпин высказались об опасности ядерного конфликта

Президент США и лидер Китая призвали не допустить применение ядерного оружия в Украине

Глава Белого дома Джо Байден и председатель КП КНР Си Цзиньпин высказались об опасности ядерного конфликта, подчеркнув, что в такой войне не будет победителей, следует из публикации размещенной на сайте администрации президента США.

"Лидеры США и Китая подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна начинаться, так как победить в ней невозможно", - говорится в сообщении.

Си Цзиньпин выразил мнение о том, что конфронтации между крупными державами быть не должно.