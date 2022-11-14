Великобритания объявила в понедельник, 14 ноября, о досрочном выводе своих солдат, дислоцированных в настоящее время в Мали.

В своем заявлении британские военные особенно подчеркнули, что власти Мали обратились за помощь в поддержании порядка в стране к российской военизированной группировке «Вагнера».

«Контингент Великобритании покинет (миротворческую миссию ООН) раньше, чем планировалось», — заявил в Палате общин госсекретарь по вооруженным силам Джеймс Хиппи.

Отметим, что примерно та же ситуация сложилась в Демократической республике Конго, где ВС России пришли на смену французской группировке ООН.

