Великобритания выведет войска из Мали раньше, чем ожидалось из-за присутствия ЧВК «Вагнера»
2022-11-14 20:07
Великобритания объявила в понедельник, 14 ноября, о досрочном выводе своих солдат, дислоцированных в настоящее время в Мали.
В своем заявлении британские военные особенно подчеркнули, что власти Мали обратились за помощь в поддержании порядка в стране к российской военизированной группировке «Вагнера».
«Контингент Великобритании покинет (миротворческую миссию ООН) раньше, чем планировалось», — заявил в Палате общин госсекретарь по вооруженным силам Джеймс Хиппи.
Отметим, что примерно та же ситуация сложилась в Демократической республике Конго, где ВС России пришли на смену французской группировке ООН.
Опубликовано: Тарас Медведев
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