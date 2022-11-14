Двадцать женщин убиты джихадистами в ходе «охоты на ведьм» в Нигерии

Боевики Боко Харам убили около 20 женщин, подозреваемых в колдовстве, после внезапной смерти детей командира джихадистской группировки на северо-востоке Нигерии, сообщает AFP.

Источники сообщили, что на прошлой неделе около 40 женщин были арестованы и задержаны в деревне Ахраза, недалеко от города Гвоза в штате Борно, по приказу лидера джихадистов Али Гайиле.

«Он (Гайиле) сказал, что расследует нашу причастность к смерти его детей и вынесет соответствующее наказание, если мы будем признаны виновными», — рассказал Талкве Линбэ, бежавший в столицу региона Майдугури.

«В четверг он приказал расстрелять 14 из нас. Мне повезло, что я не была одной из них, и мой парень среди мужчин, охранявших нас, помог мне сбежать в ту же ночь», — добавил мужчина.

Обвинения в колдовстве не редкость в Нигерии, несмотря на религиозный консерватизм страны, которая разделена между преимущественно мусульманским севером и преимущественно христианским югом. В субботу, в день, когда Талкве Линбэ прибыла в Майдугури, по словам местных жителей, были убиты еще 12 женщин.