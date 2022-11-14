Умер американский актёр и отец Дженнифер Энистон Джон
2022-11-14 20:32
Умер 90-летний американский актер Джон Энистон, отец звезды сериала «Друзья» Дженнифер.
В понедельник, 14 ноября 2022 года, американская актриса Дженнифер Энистон в социальных сетях сообщила о смерти своего 90-летнего отца Джона, который был известен по своим ролям в мыльных операх.
Энистон добавила, что её отец, который родился на греческом острове Крит, «был одним из самых прекрасных людей» и отметила, что он «ушёл в небеса с миром и без боли» 11 ноября этого года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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