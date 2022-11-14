Немецкие спецслужбы арестовали марокканского шпиона в Кельне
2022-11-14 20:33
Федеральный прокурор арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу марокканской разведывательной службы в Кельне в понедельник.
Мужчина уже предстал перед следствием и находится под стражей, сообщили вечером власти Карлсруэ.
Его обвиняют в том, что он пообещал спецслужбам «в неустановленную дату в период с апреля 2021 года по март 2022 года» шпионить за проживающими в Германии сторонниками крупного марокканского протестного движения за деньги.
Он действительно передал информацию как минимум об одном человеке, говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет об этническом марокканце. В его доме был проведен обыск.
Опубликовано: Тарас Медведев
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Датское управление пропустило судно Nord Stream AG к месту разрыва «Северных потоков»
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Лавров заявил, что носит смарт-часы Huawei, а не Apple
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20