Немецкие спецслужбы арестовали марокканского шпиона в Кельне

Федеральный прокурор арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу марокканской разведывательной службы в Кельне в понедельник.

Мужчина уже предстал перед следствием и находится под стражей, сообщили вечером власти Карлсруэ.

Его обвиняют в том, что он пообещал спецслужбам «в неустановленную дату в период с апреля 2021 года по март 2022 года» шпионить за проживающими в Германии сторонниками крупного марокканского протестного движения за деньги.

Он действительно передал информацию как минимум об одном человеке, говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об этническом марокканце. В его доме был проведен обыск.