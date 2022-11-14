Сальдо: Киев проводит репрессии против жителей Херсона и готовит новую «Бучу»

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что украинские войска начали репрессировать жителей Херсона.

14 ноября временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о наличии у него информации, согласно которой вооружённые силы Украины начали осуществлять репрессии против жителей Херсона после своего захода в город. Также Сальдо уверен, что ВСУ могут подорвать Каховскую ГЭС.

Кроме того, Владимир Сальдо предполагает, что сегодняшний приезд Владимира Зеленского в Херсон может означать подготовку в городе Киевом новой провокации по сценарию "Бучи".