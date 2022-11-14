Боррель: Евросоюз продолжит попытки изолировать Россию
2022-11-14 20:46
Глава еврдипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Европейский союз не оставит попыток изолировать РФ посредством санкций.
14 ноября лидер отдела евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель посетил заседание министров иностранных дел евросодружества в Брюсселе, где публично заверил, что Евросоюз будет продолжать осуществлять попытки по политической и экономической изоляции России в международном пространстве.
Также Боррель отметил, что ЕС хотят ужесточить санкции против Ирана и Беларуси, поскольку считают их ответственными за поставку оружия Москве. Вместе с тем иранское и белорусское правительство не подтверждает слова Жозепа Борреля о предоставлении России собственных вооружений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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