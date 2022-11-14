Боррель: Евросоюз продолжит попытки изолировать Россию

Глава еврдипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Европейский союз не оставит попыток изолировать РФ посредством санкций.

14 ноября лидер отдела евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель посетил заседание министров иностранных дел евросодружества в Брюсселе, где публично заверил, что Евросоюз будет продолжать осуществлять попытки по политической и экономической изоляции России в международном пространстве.

Также Боррель отметил, что ЕС хотят ужесточить санкции против Ирана и Беларуси, поскольку считают их ответственными за поставку оружия Москве. Вместе с тем иранское и белорусское правительство не подтверждает слова Жозепа Борреля о предоставлении России собственных вооружений.