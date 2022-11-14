Лавров заявил, что носит смарт-часы Huawei, а не Apple

Глава МИД России прокомментировал фотографию с техникой от Apple на его столе

В сети появилось видеозапись, на которой министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказывает о состоянии своего здоровья.

Лавров рассказал о том, что слухи о его госпитализации преувеличены. Затем стало известно, что в больнице Лавров был лишь на обследовании.

На этом видео можно заметить телефон Apple на столе, за которым сидит Лавров, а также смарт-часы на его руке.

Пользователи интернета комментировали видео и недоумевали из-за техники Apple у Лаврова. Сам же он пояснил, что на его руке часы от Huawei.

"Специально для неграмотных стоит пояснить, что часы произведены не Apple, а компанией Huawei", - сказал он.