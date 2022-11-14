Датское управление пропустило судно Nord Stream AG к месту разрыва «Северных потоков»
2022-11-14 20:51
Российский корабль концерна Nord Stream AG был пропущен к месту разгерметизации трубопроводов "Северный поток".
14 ноября пресс-служба российского газотранспортного концерна Nord Stream сообщило, что корабль Nord Stream AG получил разрешение на заход в воды Дании, где приступил к изучению места разрыва газопроводов "Северные потоки". По данным Nord Stream, длительность анализа точки разгерметизации "Северных потоков" будет зависеть от условий, связанных с погодой.
Примечательно, что ранее Владимир Путин назвал Запад ответственным за целенаправленный подрыв российских трубопроводов "Северный поток", охарактеризовав инцидент как акт международного терроризма.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Датское управление пропустило судно Nord Stream AG к месту разрыва «Северных потоков»
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