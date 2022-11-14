Лавров утверждает, что у него нет часов Apple Watch

Глава российского МИД Сергей Лавров опроверг сообщения СМИ о том, что он носит смарт-часы американского бренда Apple.

Дипломат утверждает, что такого гаджета у него нет. По его словам, часы, которые заметили у него на руке, сделаны компанией Huawei.

Ранее появились сообщения о том, что Сергей Лавров был госпитализирован на Бали из-за проблем с сердцем.

В опровержение этой информации официальный представитель МИД РФ опубликовала в своем Тelegram-канале видео, на котором Сергей Лавров явно находится в добром здравии.