Лавров утверждает, что у него нет часов Apple Watch
2022-11-14 20:58
Глава российского МИД Сергей Лавров опроверг сообщения СМИ о том, что он носит смарт-часы американского бренда Apple.
Дипломат утверждает, что такого гаджета у него нет. По его словам, часы, которые заметили у него на руке, сделаны компанией Huawei.
Ранее появились сообщения о том, что Сергей Лавров был госпитализирован на Бали из-за проблем с сердцем.
В опровержение этой информации официальный представитель МИД РФ опубликовала в своем Тelegram-канале видео, на котором Сергей Лавров явно находится в добром здравии.
Опубликовано: Светлана Репина
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