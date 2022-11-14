Боррель: 15 тысяч украинских солдат будут проходить тренировку на территории ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 15 000 солдат ВСУ будут проходить подготовку не только в Польше, но и на территории других европейских стран.

14 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что пятнадцать тысяч солдат Вооружённых сил Украины буду проходить боевую подготовку на территории Европейского союза.

Боррель уточнил, что обучение бойцов ВСУ будет проходить не только на территории Польши, так как «несколько стран ЕС будут предоставлять не только инструкторов, но и места для подготовки на своей территории».