Какой саммит без Путина: Индонезийская газета показала, как в идеале выглядело бы семейное фото G20

APS
2022-11-14 21:08

Индонезийская газета Kompas отреагировала на расхождение с традицией и представила свою версию семейного фото саммита «Большой двадцатки» Напомним, что 15 ноября на острове Бали в Индонезии стартует саммит G20.

 

На этот раз участники решили отойти от традиционного семейного фото глав государств участников встречи.

Но журналисты смекнули, что неплохо было бы восстановить традицию и поручили художнику нарисовать такое фото, где, как видно не обошлось без Путина.
 

Опубликовано: Тарас Медведев