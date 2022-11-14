Watchdog просит регулятора выборов США расследовать перевод Трампа в адрес Save America на $20 млн

Наблюдательная группа в понедельник обратилась к Федеральной избирательной комиссии США с просьбой расследовать перевод 20 миллионов долларов между двумя группами, связанными с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Watchdog утверждает, что эти деньги были направлены в целях спонсирования возвращения Трампа в Белый дом.

Трамп неоднократно намекал, что планирует снова баллотироваться на пост президента в 2024 году, и во вторник пригласил представителей СМИ в свое поместье во Флориде для того, чтобы сделать «важное заявление».

После ухода с поста в 2021 году бывший президент активно собирал деньги для своей группы «Спасем Америку». Но по правилам финансирования кампании ему запрещено тратить эти средства на собственные кампании.

В октябре организация Save America перевела 20 миллионов долларов связанной с Трампом группе под названием Make America Great Again Inc., которая зарегистрирована в Федеральной избирательной комиссии как независимая суперкомпьютерная комиссия.

Группа потратила более 11 миллионов долларов на поддержку кандидатов от республиканцев на промежуточных выборах и в последний раз сообщала о наличии более 23 миллионов долларов в банке 19 октября.

