В Кентукки разбился школьный автобус с 18 учениками, несколько человек попали в больницу

В понедельник утром в Кентукки разбился школьный автобус с 18 учениками, в результате чего водитель и несколько учеников были госпитализированы, часть из них в критическом состоянии, сообщили власти и местные СМИ.

Как сообщает округа Магоффин на своей странице в Facebook, в аварии никто не погиб, но некоторые ученики и водитель были доставлены в больницы на вертолете и машине скорой помощи.

Автобус съехал с насыпи и приземлился на бок у шоссе 40 по пути в Сальерсвилл.

Четыре человека в автобусе находились в критическом состоянии, сообщила телекомпания со ссылкой на исполнительного судью округа Магоффин Мэтью Уайрмана.