Издание Junge Welt указывает на несколько важных выводов по итогам саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоявшегося в Камбодже.

Обозреватель Йорг Кронауэо утверждает, что саммит показал: страны АСЕАН не готовы поддерживать Запад в противостоянии России и Китаю.

Журналист также напоминает, что государства АСЕАН не участвовали в трансатлантических антироссийских санкциях.

По его словам, позиция этих стран в отношении Китая также не соответствует интересам США.