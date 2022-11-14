Junge Welt: Западу не удалось втянуть страны АСЕАН в борьбу с Россией и Китаем
2022-11-14 21:20
Издание Junge Welt указывает на несколько важных выводов по итогам саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоявшегося в Камбодже.
Обозреватель Йорг Кронауэо утверждает, что саммит показал: страны АСЕАН не готовы поддерживать Запад в противостоянии России и Китаю.
Журналист также напоминает, что государства АСЕАН не участвовали в трансатлантических антироссийских санкциях.
По его словам, позиция этих стран в отношении Китая также не соответствует интересам США.
Опубликовано: Светлана Репина