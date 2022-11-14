ICE: цены на газ в Европе поднялись выше $1250

Биржевая стоимость газа в Европе поднялись выше 1250 долларов за 1 тысячу кубических метров.

В понедельник, 14 ноября 2022 года, на лондонской бирже ICE цены на сжиженный природный газ в Европе вновь продолжили свой рост и достигли отметки в $1256 за 1 тысячу м3.

Следственно, за этот день стоимость «голубого топлива» в европейских странах хоть и не приблизилась к установленному 7 марта этого года рекорду в $3892 за 1 тысячу м3, но всё же увеличились на 20%.