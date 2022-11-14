ОАЭ призвали США к «однозначным» обязательствам в сфере обеспечения безопасности региона Персидского залива

Высокопоставленный чиновник Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник призвал к «кодифицированным и однозначным» обязательствам США в отношении своей безопасности, добавив, что они не заинтересованы в «выборе стороны».

ОАЭ и Саудовская Аравия, опасаясь ядерных и ракетных программ Ирана, укрепляют связи с Китаем, крупным торговым партнером, и Россией, членом нефтяного альянса ОПЕК+, в то время как ОАЭ также наладили связи с Израилем.

Обе страны выразили озабоченность по поводу приверженности Вашингтона делу региона и были возмущены ограничениями на продажу оружия со стороны Соединенных Штатов, главного гаранта их безопасности.

Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ, сказал, что им нужны партнеры по безопасности, которые могут помочь в создании оборонного потенциала, поскольку они также работают над снижением региональной напряженности, сосредоточением внимания на экономическом росте и сотрудничестве в решении глобальных проблем.