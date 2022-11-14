Эксперты рассказали, можно ли бросить курить навсегда

Когда человек только начинает курить, ему кажется, что в любой момент он сможет бросить. Но наступает момент, когда он принимает решение отказаться, но у него не получается.

Чем никотиновая зависимость отличается от алкогольной и наркотической?

Ничем. Потому что суть любой зависимости структурно идентична. То есть внутренняя структура любого патологического процесса может быть как схожа, так и чем-то отличаться, но зависимость на то и зависимость — она объединена этим понятием и структурно отличается только агент, вызывающий эту аддикцию.

Безусловно, отличаются какие-то симптомы, проявления, методы лечения и прогноз, но все зависимости объединены одной группой, поэтому этим занимается один врач.

И зависимость, по сути, строится на проблемах с дофаминовой системой, с системой вознаграждения? Или есть ещё другие факторы?

Любая зависимость не специализируется на каком-то одном конкретном нейрогормоне — это комплексное «повреждение» на многих точках приложения. То есть безусловно дофамин участвует в зависимости, но на самом деле никотин в никотиновой зависимости — основной.

Никотиновых ацетилхолиновых рецепторов‌ очень много в организме, причем не только в нервной системе, а по всему телу, и именно из-за того, что их количество огромно (это один из самых распространенных видов рецепторов) зависимость очень сильная и физическая, и психическая, если можно так разделять — сейчас так не делят.

По поводу причин зависимости. Именно никотин может стать причиной зависимости или для того, чтобы какая угодно зависимость возникла, должна быть предрасположенность в психической структуре к этому?

Предрасположенность не совсем верный термин, потому что это то же самое, что говорить, что у стены есть предрасположенность быть сломанной молотком. На самом деле любым молотком можно повредить любую стену. И здесь такая же взаимосвязь. Никотин так воздействует, потому что в нашем организме происходят вызванные им процессы, которые формируют зависимость.

А какие препараты сегодня наиболее эффективны в лечении никотиновой зависимости? Чем они отличаются друг от друга?

Вся терапия, если мы говорим о терапии лекарственными средствами, — создается и существует по принципу заместительной терапии. Это пока единственное, чего удалось достичь фармацевтической промышленности. Ну, а на безрыбье и рак рыба, потому что суть патологического звена не меняется — какая разница, как и каким путём мы встраиваем недостающее?

А недостает нам, если мы курим, именно никотин — он может поступать через сигарету или же с помощью препаратов, содержащих этот никотин. Разница только в том, вдыхаем мы его совместно с другими веществами (по большей части — канцерогенами, это известный факт), либо вводим в свой организм чистый никотин. То есть зависимость продолжает существовать, просто меняется форма.

Безусловно, эти лекарства нужно принимать по определенной схеме, и эта схема требует строгого соблюдения. Принцип заместительной терапии — уменьшение доз этого лекарства, постепенное сведение его на «нет» по лесенке.

Практика показывает, что лучший способ бросить курить — это просто бросить курить. Но сопроводить это психотерапевтической поддержкой, потому что основная и самая большая трудность на пути выздоровления — это синдром отмены курения табака. Именно он заставляет в силу тяжелых симптомов покурить вновь. И его нужно просто перетерпеть, а чтобы его перетерпеть, нужно знать, сколько он длится: длится он остро две недели, но по-хорошему потерпеть надо два месяца — это то время, когда желание станет легко преодолимым.

Если желание не пропало через два месяца, надо не начинать курить, а уже искать через диагностический протокол психиатра какое-то невротическое расстройство — значит, дело в нём. И неудовлетворительное самочувствие субъективное вызвано не желанием покурить, а какой-то формой пограничной и чаще всего аффективной или эмоциональной патологии — банальной депрессии, например.

У зависимостей большая коморбидность с расстройствами психики. В таком случае, можно ли заместительную терапию сочетать с антидепрессантами, антипсихотиками и т. д.? Какие у этого могут быть последствия?

Все эти лекарства совместимы друг с другом, насколько мне известно. Ну не все, но никотин в разных формах. Так было бы ещё правильнее, потому что для лечения любой зависимости нужен комплексный подход.

Это значит, что нужно: 1) прекратить курить;

2) получать заместительную терапию по правильной схеме;

3) принимать поддерживающую медикаментозную терапию от невротического расстройства. Ведь мы не исходим из предположения, что все здоровы, — наоборот, достигли тончайшего уровня дифференциальной диагностики, что субклинические проявления можно выявить абсолютно у всех людей. А значит вполне обосновано на фоне лечения зависимостей в том числе назначение психиатром антипсихотиков или антидепрессантов при необходимости в малых дозах — современных, без последствий, без побочек;

4) психотерапию никто не отменял — она тоже помогает справиться. Но всё это нужно в комплексе и должно быть подобрано индивидуально.