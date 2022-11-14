Семья Алаа Абд эль-Фаттаха, объявившего голодовку, получила письмо, подтверждающее, что он здоров

Сестра египетско-британского активиста Алаа Абд эль-Фаттаха сообщила в понедельник, что семья получила письмо из тюрьмы, которое послужило «доказательством жизни» от участника голодовки, который ранее заявил, что начал пить воду.

Абд эль-Фаттах, объявивший голодовку против содержания под стражей и условий содержания в тюрьме более 220 дней, сказал, что он усиливает свой протест, перестав пить воду 6 ноября, в день открытия климатического саммита COP27 в Египте.

С тех пор его семья и его адвокат неоднократно приезжали в тюрьму, где он содержится, но не получали никаких известий о его состоянии.

«Алаа жив, он говорит, что снова пьет воду с 12 ноября», — написал Санаа Сейф в Twitter: «Это определенно его почерк. Наконец-то доказательство жизни».

Семья поделилась копией записки, в которой говорилось, что он получает медицинскую помощь и его жизненные показатели в норме. Он также попросил передать ему витамины.