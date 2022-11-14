Канадская полиция заявила, что сотруднику Hydro-Quebec предъявлено обвинение в шпионаже с целью помочь Китаю

Сотруднику Hydro-Quebec было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Китая, сообщила в понедельник Королевская конная полиция Канады.

35-летний Юешэн Ван должен предстал во вторник в суде города Лонгёй в канадской провинции Квебек по четырем обвинениям, включая завладение коммерческой тайной, несанкционированное использование компьютера, мошенничество с целью получения коммерческой тайны и злоупотребление доверием со стороны государственного служащего.

«Во время работы в Hydro-Quebec г-н Ван предположительно получил коммерческую тайну в интересах Китайской Народной Республики (КНР) в ущерб экономическим интересам Канады», — говорится в заявлении RCMP.

Итосчник не предоставил подробностей о том, когда Ван работал в коммунальной службе провинции Квебек.