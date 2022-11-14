Bloomberg: в этом году Европу ждёт аномально тёплая зима

Климатическая служба Copernicus спрогнозировала аномально тёплую зиму в Европе в этом году.

14 ноября информационное издание Bloomberg, со ссылкой на исследование Службы мониторинга за изменением климата Copernicus, сообщило о том, что Европу ожидает аномально тёплая погода с декабря по февраль.

Согласно исследованию Copernicus, этой зимой температура воздуха в регионах вдоль побережий Балтийского, Средиземного и Северного морей будет выше средних значений.