Bloomberg: в этом году Европу ждёт аномально тёплая зима
2022-11-14 22:05
Климатическая служба Copernicus спрогнозировала аномально тёплую зиму в Европе в этом году.
14 ноября информационное издание Bloomberg, со ссылкой на исследование Службы мониторинга за изменением климата Copernicus, сообщило о том, что Европу ожидает аномально тёплая погода с декабря по февраль.
Согласно исследованию Copernicus, этой зимой температура воздуха в регионах вдоль побережий Балтийского, Средиземного и Северного морей будет выше средних значений.
Опубликовано: Диана Мудреченко