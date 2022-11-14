Business Insider: Джефф Безос посоветовал американцам «готовиться к худшему»

Американский миллиардер Джефф Безос посоветовал американцам «готовиться к худшему» на фоне приближающейся рецессии и накапливать наличные.

14 ноября интернет-издание Business Insider, со ссылкой на заявление основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщило о том, что американцам следует «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему» ввиду начала фазы рецессии в экономике США.

Также американский миллиардер Безос призвал не только американцев, но и всё человечество накапливать наличные на случай «разрушительного спада» в мировой экономике и воздержаться от крупных покупок.