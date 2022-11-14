МАГАТЭ направит экспертов на несколько украинских атомных станций

В МАГАТЭ сообщили, что на атомные станции Украины в ближайшие дни будут направлены миссии экспертов.

В Агентстве уточняют, что речь идет о Ровненской, Южно-Украинской, Хмельницкой станциях, а также о районе Чернобыльской АЭС.

МАГАТЭ информирует, что миссии будут направлены на станции по просьбе украинского правительства.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о растущей обеспокоенности по поводу безопасности Запорожской АЭС.