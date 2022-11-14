В Китае водитель Tesla сбил двух человек, бренд отрицает технический сбой

Компания Илона Маска примет участие в полицейском расследовании, начатом в Китае, чтобы пролить свет на инцидент с автомобилем Model Y.

Около десяти дней назад белый автономный автомобиль Tesla Y, вылетевший на полной скорости на довольно оживленной дороге в городе Чаочжоу в провинции Гуандун, сбил нескольких человек.

По информации информационного агентства Reuters, в результате аварии погибли двое, в том числе двое велосипедистов, один из которых несовершеннолетний, и были ранены еще трое, в том числе сам 55-летний водитель. После безумного рывка Tesla Y ударилась в здание.

Водитель утверждает, что потерял контроль над своим транспортным средством, ссылаясь на проблемы с тормозами при попытке припарковаться, но Tesla отрицает такой поворот. Компания Илона Маска вместо этого говорит об ошибках и сбоях со стороны водителя, который, по ее словам, перепутал педали акселератора и тормоза.

Что касается автомобилей американской марки, то в собранных данных ничто не указывает на то, что водитель задействовал тормоз. По словам Tesla, во время аварии также погасли стоп-сигналы.

В то время как местная китайская полиция начала расследование для анализа автомобиля и записанных данных, автопроизводитель объявил в пресс-релизе, что будет участвовать в расследовании и окажет «всю необходимую помощь».