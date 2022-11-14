Кулеба рассказал, что поможет Европе выстоять зиму
2022-11-14 23:28
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки оружия в страну и усиление энергетических санкций помогут Евросоюзу выстоять зиму.
Он назвал несколько шагов, которые должны помочь Европе и Украине в эту военную зиму.
Наиболее важным шагом Кулеба считает усиление санкций в энергетической сфере.
Он также заявил о необходимости поставок оружия и энергетического оборудования на Украину, оборонной поддержки страны, финансовой и гуманитарной помощи.
Опубликовано: Светлана Репина
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