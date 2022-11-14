Кулеба рассказал, что поможет Европе выстоять зиму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки оружия в страну и усиление энергетических санкций помогут Евросоюзу выстоять зиму.

Он назвал несколько шагов, которые должны помочь Европе и Украине в эту военную зиму.

Наиболее важным шагом Кулеба считает усиление санкций в энергетической сфере.

Он также заявил о необходимости поставок оружия и энергетического оборудования на Украину, оборонной поддержки страны, финансовой и гуманитарной помощи.