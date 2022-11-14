«Роскосмос»: МКС может стать космическим музеем

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программа Сергей Крикалев рассказал журналистам, что дальнейшая судьба МКС пока не определена.

Он отметил, что станция может в будущем стать космическим музеем или использоваться для проведения экспериментов.

По словам Крикалева, есть вариант создания нескольких модулей для стыковки с помощью сборочного стапеля.

Ранее сообщалось, что после 2024 года Россия намерена покинуть Международную космическую станцию.