«Роскосмос»: МКС может стать космическим музеем
2022-11-14 23:33
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программа Сергей Крикалев рассказал журналистам, что дальнейшая судьба МКС пока не определена.
Он отметил, что станция может в будущем стать космическим музеем или использоваться для проведения экспериментов.
По словам Крикалева, есть вариант создания нескольких модулей для стыковки с помощью сборочного стапеля.
Ранее сообщалось, что после 2024 года Россия намерена покинуть Международную космическую станцию.
Опубликовано: Светлана Репина
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