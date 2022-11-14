Newsweek: переговоры США и РФ в Турции нацелены на сглаживание ядерной угрозы

Представитель Совета национальной безопасности США рассказал о цели состоявшихся переговоров между Вашингтоном и Москвой в Анкаре.

14 ноября американский журнал Newsweek, со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США, сообщил о том, что состоявшиеся в Анкаре переговоры между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным были нацелены на сфокусированы на нивелировании ядерной угрозы.

Американский чиновник отметил, что в ходе переговоров между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией в Турции тема конфликта в Украине никак не затрагивалась.