Боррель: санкции не помогут закончить конфликт на Украине
2022-11-14 23:38
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз никогда не считал, что санкции могут завершить конфликт на Украине.
Он пояснил, что с помощью ограничительных мер можно ослабить Россию, но не закончить военный конфликт.
Боррель уточнил, что санкции снижают военные возможности России и ограничивают ее доступ к новым технологиям.
Вопросы, связанные с антироссийскими санкциями обсуждались во время встречи глав МИД Евросоюза.
Опубликовано: Светлана Репина
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