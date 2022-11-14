Боррель: санкции не помогут закончить конфликт на Украине

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз никогда не считал, что санкции могут завершить конфликт на Украине.

Он пояснил, что с помощью ограничительных мер можно ослабить Россию, но не закончить военный конфликт.

Боррель уточнил, что санкции снижают военные возможности России и ограничивают ее доступ к новым технологиям.

Вопросы, связанные с антироссийскими санкциями обсуждались во время встречи глав МИД Евросоюза.