Залужный: украинские военные не согласны на переговоры с Россией
2022-11-14 23:42
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с главой комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли прокомментировал возможность переговоров с Россией.
Он заявил, что украинские военные не примут ни переговоров, ни каких-либо договоренностей с российской стороной.
Залужный отметил, что военнослужащие ВСУ готовы бороться до конца и освободить все земли Украины.
Он подчеркнул, что есть только одно условие для переговоров: Россия покидает захваченные территории.
Опубликовано: Светлана Репина
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