Залужный: украинские военные не согласны на переговоры с Россией

APS
2022-11-14 23:42

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с главой комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли прокомментировал возможность переговоров с Россией.

Он заявил, что украинские военные не примут ни переговоров, ни каких-либо договоренностей с российской стороной.

Залужный отметил, что военнослужащие ВСУ готовы бороться до конца и освободить все земли Украины.

Он подчеркнул, что есть только одно условие для переговоров: Россия покидает захваченные территории.

Опубликовано: Светлана Репина