Академические работники Калифорнийского университета объявили забастовку
Тысячи академических работников объявили забастовку в кампусах Калифорнийского университета по всему штату в понедельник, образовав очереди пикетов, сообщают местные СМИ.
Около 48 000 академических работников, представленных профсоюзом United Auto Workers (UAW), ведут переговоры о заключении контракта с системой Калифорнийского университета, но неизвестно, сколько из них объявили забастовку в 10 кампусах UC.
Профсоюз утверждает, что более 36 000 работников проголосовали за санкционирование забастовки месяц назад.
UAW является одним из крупнейших и самых разнопрофильных профсоюзов в Северной Америке, членами которого являются представители практически всех секторов экономики.
Среди забастовщиков те, кто читает лекции, оценивает работы, выполняет исследования и выполняет другие задачи, слишком сложные для профессоров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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