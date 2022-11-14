Академические работники Калифорнийского университета объявили забастовку

Тысячи академических работников объявили забастовку в кампусах Калифорнийского университета по всему штату в понедельник, образовав очереди пикетов, сообщают местные СМИ.

Около 48 000 академических работников, представленных профсоюзом United Auto Workers (UAW), ведут переговоры о заключении контракта с системой Калифорнийского университета, но неизвестно, сколько из них объявили забастовку в 10 кампусах UC.

Профсоюз утверждает, что более 36 000 работников проголосовали за санкционирование забастовки месяц назад.

UAW является одним из крупнейших и самых разнопрофильных профсоюзов в Северной Америке, членами которого являются представители практически всех секторов экономики.

Среди забастовщиков те, кто читает лекции, оценивает работы, выполняет исследования и выполняет другие задачи, слишком сложные для профессоров.