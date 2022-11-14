WT: Пентагон заключил контракты на $520 млн для восполнения запасов РСЗО
2022-11-14 23:48
Армия США заключила несколько контрактов с Lockheed Martin на $520 млн для восполнения запасов РСЗО.
14 ноября газета The Washington Times сообщила о том, что Пентагон заключи несколько контрактов с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на $520 миллионов для восполнения запасов РСЗО.
Отмечается, что запасы реактивных систем залпового огня в арсенале американской армии иссякли из-за непрекращающихся поставок военной помощи США для Украины, чтобы обеспечить боеспособность ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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