WT: Пентагон заключил контракты на $520 млн для восполнения запасов РСЗО

Армия США заключила несколько контрактов с Lockheed Martin на $520 млн для восполнения запасов РСЗО.

14 ноября газета The Washington Times сообщила о том, что Пентагон заключи несколько контрактов с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на $520 миллионов для восполнения запасов РСЗО.

Отмечается, что запасы реактивных систем залпового огня в арсенале американской армии иссякли из-за непрекращающихся поставок военной помощи США для Украины, чтобы обеспечить боеспособность ВСУ.