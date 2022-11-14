МВФ окончательно одобрил финансирование Коста-Рики почти на 1 млрд долларов
2022-11-14 23:53
Международный валютный фонд (МВФ) представил одобрение совета директоров на предоставление Коста-Рике кредита на устойчивое развитие в размере $725 млн, говорится в заявлении фонда.
МВФ также заявил, что завершил третий обзор механизма расширенного финансирования Коста-Рики, выделив еще 270 миллионов долларов для «немедленной выплаты».
Кендзи Окамура, заместитель директора-распорядителя МВФ и исполняющий обязанности председателя правления отметил, что кредит на устойчивое развитие «поддержит амбициозную программу Коста-Рики по повышению устойчивости к изменению климата и переходу к безуглеродной экономике».
Опубликовано: Тарас Медведев
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