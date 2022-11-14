Венгрия единственная из стран ЕС отказалась обучать солдат ВСУ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна стала единственным государством Евросоюза, отказавшимся обучать военных из ВСУ.

Венгрия отказалась также от финансирования данной миссии. Сийярто отметил, что страна воспользовалась возможностью воздержаться при голосовании.

Министр уточнил, что Венгрия настаивает на принятии решений, которые способствуют миру, а не эскалации конфликта.

Вместе с тем Сийярто сообщил, что Венгрия продолжает оказывать Украине помощь, причем начала делать это раньше, чем другие страны ЕС.