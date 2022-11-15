Медведев предложил ООН принять резолюцию аналогичную, как по репарациям для Украины по целому ряду стран в которых вели войну США и НАТО
2022-11-15 00:04
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев, в ответ на резолюцию ООН по Украине, предложил принять такой же документ в отношении военных преступлений США и НАТО в целом ряде стран.
Медведев перечислил лишь основные государства, в которых США и союзники вели боевые действия и причинили колоссальный и непоправимый ущерб.
Речь идет о Югославии, Вьетнаме и Ираке, но список в десятки раз больше.
Что касается резолюции, то политик оценил ее, как способ англосаксов «узаконить воровство» российских активов.
Действия ООН напоминают начало агонии, отметил Медведев и предупредил, что мир переживет без такой «организации», которая уже утратила свою способность к примерению.
Опубликовано: Тарас Медведев
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