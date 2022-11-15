Медведев предложил ООН принять резолюцию аналогичную, как по репарациям для Украины по целому ряду стран в которых вели войну США и НАТО

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев, в ответ на резолюцию ООН по Украине, предложил принять такой же документ в отношении военных преступлений США и НАТО в целом ряде стран.

Медведев перечислил лишь основные государства, в которых США и союзники вели боевые действия и причинили колоссальный и непоправимый ущерб.

Речь идет о Югославии, Вьетнаме и Ираке, но список в десятки раз больше.

Что касается резолюции, то политик оценил ее, как способ англосаксов «узаконить воровство» российских активов.

Действия ООН напоминают начало агонии, отметил Медведев и предупредил, что мир переживет без такой «организации», которая уже утратила свою способность к примерению.