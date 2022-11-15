Бритни Спирс перестала выкладывать откровенные фото в соцсетях ради сыновей
Она пошла на этот шаг, чтобы наладить отношения со своими детьми-подростками.
После тяжелой психологической травмы певица отказалась выходить на сцену, и в ближайшем будущем делать этого категорически не планирует.
Освободившись от опеки своего отца, Бритни стала популярным блогером в соцсетях. Поклонники ее аккаунта были покорены ее откровенными мыслями и честностью в суждениях.
Но кроме этого поп-дива выкладывала в своем микроблоге довольно откровенные фотографии в стиле ню, что очень не нравилось ее сыновьям-подросткам.
Мальчики отказываются видеться с матерью, а их отец признается, что им стыдно за нее перед одноклассниками.
Чтобы исправить ситуацию и сблизиться с сыновьями, Бритни Спирс решила отказаться от публикации своих откровенных фото, и уже некоторое время не делает этого.
Хотя поклонники поп-дивы не согласны с ее решением, для певицы дороже собственные дети, с которыми она сейчас пытается наладить нормальные взаимоотношения.
Опубликовано: Наталья Павлова
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