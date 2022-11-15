Бритни Спирс перестала выкладывать откровенные фото в соцсетях ради сыновей

Она пошла на этот шаг, чтобы наладить отношения со своими детьми-подростками.

После тяжелой психологической травмы певица отказалась выходить на сцену, и в ближайшем будущем делать этого категорически не планирует.

Освободившись от опеки своего отца, Бритни стала популярным блогером в соцсетях. Поклонники ее аккаунта были покорены ее откровенными мыслями и честностью в суждениях.

Но кроме этого поп-дива выкладывала в своем микроблоге довольно откровенные фотографии в стиле ню, что очень не нравилось ее сыновьям-подросткам.

Мальчики отказываются видеться с матерью, а их отец признается, что им стыдно за нее перед одноклассниками.

Чтобы исправить ситуацию и сблизиться с сыновьями, Бритни Спирс решила отказаться от публикации своих откровенных фото, и уже некоторое время не делает этого.

Хотя поклонники поп-дивы не согласны с ее решением, для певицы дороже собственные дети, с которыми она сейчас пытается наладить нормальные взаимоотношения.