Продукты, которые негативно влияют на психическое здоровье
Мало кто задумывается о том, что на психическое состояние влияют не только стрессы и тяжелые графики, но и питание.
Она подчеркнула, что злоупотребление нездоровой едой, в которой много насыщенных жиров и мало клетчатки, плохо сказывается на ментальном здоровье, вызывает депрессию и деменцию.
Кроме этого, негативно сказывается дефицит белка. Это вещество отвечает за выработку дофамина, который регулирует настроение.
Хиллард рассказала, что, согласно исследованиям, положительно сказывается на здоровье меню с большим содержанием фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов.
Кроме этого, нужны нежирная молочка и оливковое масло.
Также в рационе должна быть рыба. В этом продукте важные омега-3 жирные кислоты, которые хорошо отражаются на здоровье мозга.
Опубликовано: Ангелина Крент
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
После «песнопений о России» священника Киево-Печерской лавры отстранили от богослужений
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Арестович заявил о захвате города Олешки на левом берегу Днепра
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20