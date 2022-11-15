Основатель Amazon Джефф Безос советует готовиться к худшему и накапливать наличные

Основатель Amazon Джефф Безос считает, что в США в ближайшее время наступит рецессия, поэтому призывает готовиться к худшему.

Миллиардер рекомендует человечеству накапливать наличные, поскольку мировую экономику ожидает спад.

Безос напомнил, что во многих сферах сейчас происходят массовые увольнения. Владельцам малого бизнеса он не советует инвестировать в новое оборудование.

Миллиардер также призывает отложить крупные покупки вроде приобретения автомобилей и бытовой техники.