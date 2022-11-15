Основатель Amazon Джефф Безос советует готовиться к худшему и накапливать наличные
2022-11-15 00:25
Основатель Amazon Джефф Безос считает, что в США в ближайшее время наступит рецессия, поэтому призывает готовиться к худшему.
Миллиардер рекомендует человечеству накапливать наличные, поскольку мировую экономику ожидает спад.
Безос напомнил, что во многих сферах сейчас происходят массовые увольнения. Владельцам малого бизнеса он не советует инвестировать в новое оборудование.
Миллиардер также призывает отложить крупные покупки вроде приобретения автомобилей и бытовой техники.
Опубликовано: Светлана Репина
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