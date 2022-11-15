Эндокринологи рассказали об опасности куриных яиц

Принято считать, что яйца полезны и должны быть в рационе. Кроме этого, блюда на основе яиц пользуются большой популярностью.

Дело в том, что такой продукт способен спровоцировать неожиданные реакции – аутоиммунные заболевания или синдром хронической усталости.

В других случаях это отеки и высыпания.

Медик Антон Поляков прокомментировал, что пищевая аллергия бывает на желток, белок и даже на пленку, которая между яйцом и скорлупой, сообщает издание Ura.ru.

Однако это не все негативные стороны.

Как заметил доктор, в продукте есть лецитин, который повышает риск болезней сердца при нарушении микробного баланса кишечника.

В таких ситуациях полезнее перейти на перепелиные или гусиные яйца, а куриные лучше исключить из рациона.