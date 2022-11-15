Небензя пригрозил миру последствиями из-за принятия резолюции о репарациях Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие резолюции по Украине.

Василий Небензя назвал ничтожной резолюцию, которую Генеральная Ассамблея приняла 14 ноября вечером.

Напомним, что резолюция, принятая по результатам голосования, обязывает Россию выплатить Украине репарации.

По словам Небензи, резолюция призвала легализовать то, что с точки зрения международного права легализовать невозможно.

Также он отметил, что принятие резолюции повлечет за собой последствия.

"При этом соавторы не могут не осознавать, что принятие подобной резолюции повлечет последствия, которые могут бумерангом вернуться к ним самим", - говорится в его заявлении.