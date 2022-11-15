США, Великобритания и Евросоюз предложили снять санкции с российских удобрений и продовольствия
2022-11-15 00:45
США, Евросоюз и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором они призывают отменить санкции на российские удобрения.
Предлагается также ослабить санкционные меры в сельскохозяйственной сфере. Все это объясняется необходимостью борьбы с голодом.
В документе поясняется, что целью санкций является ослабление РФ в военном плане, а не ограничение поставок продовольствия и удобрений.
Страны Запада предоставили разъяснения, согласно которым российские удобрения и продовольствие могут поставляться на мировые рынки.
Опубликовано: Светлана Репина
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