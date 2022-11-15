США, Великобритания и Евросоюз предложили снять санкции с российских удобрений и продовольствия

США, Евросоюз и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором они призывают отменить санкции на российские удобрения.

Предлагается также ослабить санкционные меры в сельскохозяйственной сфере. Все это объясняется необходимостью борьбы с голодом.

В документе поясняется, что целью санкций является ослабление РФ в военном плане, а не ограничение поставок продовольствия и удобрений.

Страны Запада предоставили разъяснения, согласно которым российские удобрения и продовольствие могут поставляться на мировые рынки.