Самый вредный способ приготовления картофеля

Картофель не зря является самым популярным овощем. В нем много витаминов С, В, а также полезных микроэлементов и минералов.

Но при этом надо учитывать, что полезные свойства этого продукта зависят от его способа приготовления.

Гастроэнтеролог Елена Грек перечислила самые вредные блюда из картошки, пишет «Газета.ру».

По словам медика, необходимо отказаться от жарки овоща. В этом случае все полезные элементы уходят, а калорийность возрастает почти в два раза.

Кроме этого, при жарке масло выделяет вредные канцерогены, которые негативно сказываются на нервной системе и даже способны увеличить риск развития рака.

Не стоит также есть пюре из картофеля. Этот любимый многими гарнир тоже считается очень вредным. Связано это с тем, что пищевые волокна при растирании разрушаются и освобождают крахмал, который способен вызвать скачок сахара.